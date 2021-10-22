لقاح كورونا .. آخر الأخبار والمستجدات

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الجمعة، أن بالإمكان أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة، لكنه أوصى بأخذ اللقاح الأصلي إن كان متاحا.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع "سي.إن.إن": "نوصي بشكل عام أن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية".

وأضاف: "لكن لسبب أو لآخر، ربما تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء فيما يتعلق بمدى توافر النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعا مغايرا".

وأوصت المراكز الامريكية للسيطرة على الامراض الوقائية، السكان بأخذ جرعات معززة من لقاح كورونا بالنسبة لمن تلقوا جرعات مودرنا وجونسون آند جونسون وقالت إن بالإمكان اختيار لقاح مختلف عما تلقوه سابقا.

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقي جرعة جونسن اند جونسن الواحدة لأخذ جرعة من لقاح فايزر، أو مودرنا اللذين أظهرا قدرا أكبر من الحماية في العديد من الدراسات.

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