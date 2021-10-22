نائب: قرار توزيع قطع أراضي في حكومة الكاظمي مخالف للدستور

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق النائب السابق باسم الخشان، اليوم الجمعة، على قرار توزيع قطع أراضي في حكومة الكاظمي.وقال الخشان في تغريدة له تابعتها “النور نيوز” ان ” قرار توزيع قطع أراضي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مخالف للدستور”.وأضاف ان “حكومة الكاظمي اصبحت حكومة تصريف أعمال بعد حل مجلس النواب في 2021 /10/7، وليس …

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