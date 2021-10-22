مكافحة المخدرات تعلن القبض على عدد من المروجين في 4 محافظات

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين في كل من محافظة “البصرة – الديوانية – ديالى – نينوى” بحوزتهم 2000 ألفان حبة مخدرة متنوعة، ومؤثرات …

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