محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية في الرياض

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ إلتقى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف في الرياض الامير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.وناقش الطرفان أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين العراق و السعودية.يذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) يعمل كمنظمة إقليمية تنموية مانحة، تدعم وتشجع الابتكار في مجالات التنمية البشرية./انتهى7

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