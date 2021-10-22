اللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات تدعو الجماهير الى المرابطة والثبات

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت اللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، الجماهير الى المرابطة والثبات.وطالبت اللجنة التنظيمية في بيان اليوم، بمحاكمة أعضاء مفوضية الانتخابات كونهم شاركوا بمخطط التلاعب بالأصوات.كما طالبت الأمم المتحدة باستبدال بلاسخارت لممارستها دورا مشبوها بالتدخل في نتائج الانتخابات.وطالبت اللجنة التنظيمية، القضاء بإنهاء حالة المماطلة التي تعتمدها المفوضية بالتعاطي مع الطعون.وامهلت اللجنة التنظيمية، المفوضية ومن شارك معها بمخطط تغيير النتائج 72 ساعة لإرجاع الأصوات المسروقة.واكدت اللجنة التنظيمية على الحكومة عدم غلق الطرق العامة البعيدة عن الاحتجاج لغرض إثارة الراي العام./انتهى7

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