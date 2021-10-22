محافظ البنك المركزي ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية يناقشان أهمية التعاون المشترك

2021/10/22 | 19:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش محافظ البنك المركزي العراقي، مع رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية في الرياض، اليوم الجمعة، أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي للبنك في بيان، ان “المحافظ مصطفى غالب مخيف، التقى في الرياض سمو الامير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية حيث يرافقه وفد من القطاع المصرفي العراقي”.وناقش الطرفان، بحسب البيان “أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين العراق والسعودية”.يذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) يعمل كمنظمة إقليمية تنموية مانحة، تدعم وتشجع الابتكار في مجالات التنمية البشرية.

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