اليابان في مناورات عسكرية هي الأكبر منذ 30 عامًا وسط مخاوف انجرارها لصراع على تايوان

2021/10/22 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مسؤولون في قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية إن البيئة الأمنية في اليابان هي الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أي منذ أكثر من 70 عامًا.وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا، تجري القوات اليابانية تدريبات عسكرية ضخمة على مستوى البلاد للتأكد من استعدادها للصراع المسلح المحتمل.وحصل بليك أسيغ مراسل CNN على لمحة نادرة عن التدريبات في هذا التقرير المصور.

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