روسيا تلعب على أوتار

2021/10/22 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخميس وفي تطور هو الأول من نوعه دخل رتلٌ من قوات الشرطة العسكرية مناطق الريف الغربي لمحافظة دير الزور، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، الأمر الذي أثار غضب المدنيين وأبناء العشائر الموجودين في المنطقة.

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