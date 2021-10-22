الفياض: الحشد لن يتدخل في النقاشات السياسية

2021/10/22 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفياض، بحضور “رئيس اركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض ابرز التطورات التي يشهدها البلد”.وشدد الفياض على ان “الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي …

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