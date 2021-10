(ماركس) بلا رُّتُوشُ مقدسة - عبد الحسين سلمان

2021/10/22 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان Nothing ! Nothing ! And I have worked ten years..Balazacلاشيء ! لاشيء ! وقد عملت عشر سنوات...بلزاكيقول ( بول لافارغ)صهر ماركس:أن قصة بلزاك تركت أثراً عظيماً في نفس ماركس, لأنها كانت تصف مشاعره.بعد أنهيار الاتحاد السوفيتي, وأنتهاء الحرب الباردة, تحرر فكر ماركس مرتين.



تحرر في المرة الأولى من المدرسة الرسمية الستالينية والتروتسكية, المنقرضتين التي تبجل وتصلي لماركس ليلاً و ......





