سنودن ينشر تغريدة جديدة بالفارسية

2021/10/22 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صب موظف الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن الزيت على نار التساؤلات والافتراءات التي أثارها أمس في إيران بنشره تغريدة غامضة باللغة الفارسية.

وغرد سنودن اليوم الجمعة من جديد بالفارسية حيث أوضح ما قصده بتغريدته الأولى، لكن ذلك تم بطريقة لا تقل غموضا عما كان أمس.

وجاء في تغريدة سنودن الجديدة: “أقول فقط إن هناك سببا يجعل القطط محبوبة”.

من فقط می گویم دلیلی وجود دارد که گربه ها محبوب هستند https://t.co/eKiqyqhqzD

— Edward Snowden (@Snowden) October 22, 2021

وكتب سنودن في تغريدة أمس أن “في الحيطان فئران ولها آذان”، ما أثار افتراءات في وسائل الإعلام الإيرانية بأن تسريبات حساسة ربما في انتظار مسؤولين أو شخصيات بارزة في هذا البلد.

ويواجه سنودن المقيم في روسيا اتهامات جنائية بالتجسس في الولايات المتحدة، بسبب تسريبه إلى وسائل الإعلام في يونيو 2013 بيانات سرية للغاية كشفت تفاصيل حساسة للأنشطة التجسسية التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأمريكية بحق مواطني العديد من الدول.

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