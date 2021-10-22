الفياض: الحشد الشعبي ملتزم بالقانون والدستور ولا يتدخل في النقاشات السياسية

2021/10/22 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد ملتزم بالقانون والدستور ولا يتدخل في النقاشات السياسية.وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، عقد اجتماعاً بحضور رئيس اركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض ابرز التطورات التي يشهدها البلد".وقال الفياض، خلال الاجتماع، إن "الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق ولا احد يستطيع التعرض له خارج إطار القانون".وأضاف، أن "وظيفة الحشد الشعبي ليست حماية نفسه وإنما حماية أمن واستقرار البلد جنبا الى جنب مع القوات الأمنية"، مردفاً بالقول: "نحن مع الاطر القانونية للاعتراض على الانتخابات وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيء آخر".وأكد، أن "الحشد الشعبي ملتزم بالقانون والدستور ولا يتدخل في النقاشات السياسية".

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