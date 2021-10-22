وزارة الكهرباء توضح بشأن تخصيص محطات إيرانية لتزويد العراق بالطاقة

2021/10/22 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بشأن تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية لإنتاج الكهرباء وتصديرها إلى العراق حصراً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد اي اتفاق بشأن تخصيص محطات توليدية داخل الأراضي الإيرانية تتولى مهمة إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى العراق، حيث الموضوع لا يعدو كونه مقترحاً قدمه السفير الإيراني أثناء زيارته إلى وزير الكهرباء".

وأضاف، أن "وزير الكهرباء العراقي ابلغ السفير الإيراني بان العراق يعمل بخطة خمسية تستهدف تأهيل قطاع الكهرباء وطنياً وتنويع مصادر الطاقة كما نعمل على إدخال الطاقة الشمسية بشكل واسع إلى البلاد".

وتابع موسى، أن "الحكومة لديها اهتمام كبير بتأهيل البنى التحتية الوطنية لقطاع الكهرباء بهدف اكتفاء العراق ذاتياً من الطاقة".

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