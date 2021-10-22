الفياض: الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي

2021/10/22 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق.وشدد الفياض خلال اجتماع عقده بحضور رئيس اركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض ابرز التطورات التي يشهدها البلد على ان الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق ولا احد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون.ولفت رئيس الهيئة الى ان وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه وانما حماية أمن واستقرار البلد جنبا الى جنب مع القوات الأمنية، مضيفا نحن مع الاطر القانونية للاعتراض على الانتخابات وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر./انتهى7

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