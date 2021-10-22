أردوغان: هدفنا رفع حجم التبادل التجاري مع إفريقيا إلى 75 مليار دولار

2021/10/22 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تهدف الى رفع حجم التبادل التجاري مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار سنويا.وقال أردوغان في كلمة له اليوم بالمنتدى التركي ـ الإفريقي الثالث للاقتصاد والأعمال بمدينة إسطنبول : "حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا ارتفع إلى 25.3 مليار دولار نهاية عام 2020 ونهدف لرفعه إلى 50 مليار دولار في مرحلة أولى ثم إلى 75 مليار دولار سنويا".وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية تجاوزت 6 مليارات دولار مؤكدا أن الروابط الصادقة التي تجمع تركيا بالدول إلافريقية ستزداد قوة خلال الفترة القادمة.واعلن اردوغان ان تركيا ستقدم مساعدات لدول القارة في مجال اللقاحات (المضادة لكورونا) بمساهمة من دول المجلس التركي وقيادة تركيا مشيرا الى انه ليس من الصواب التعامل مع قضية اللقاح على أساس المصالح المادية البحتة والربح، في حين أن الآلام التي نشهدها واضحة وان تركيا قدمت مساعدات بالاجهزة والمعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا ل44 دولة افريقية ./انتهى

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