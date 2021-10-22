مقتل مصورة بمقذوف أطلقه الممثل أليك بالدوين.. خبير يشرح كيف يمكن أن يصبح

2021/10/22 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح خبير الأسلحة، جوزيف فيشر، كيف يمكن للأسلحة الخلبية أن تكون خطيرة، كما يتطرق إلى خطوات السلامة التي يمكن اتخاذها لتجنب وقوع أضرار، وذلك على خلفية وفاة أحد أفراد طاقم فيلم "Rust" وإصابة آخر بعد تعرضهما لمقذوف من مسدس "خُلبي" (لا تستعمل به ذخيرة حية) كان يحمله الممثل أليك بالدوين.

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