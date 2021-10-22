ماذا ربحت الأنظمة من جائحة كورونا؟ - عبد الغفور عبد الغفور

2021/10/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغفور_عبد_الغفور منذ بداية انتشار وباء كورونا و الجميع يطرح أسئلة بديهيةقد تختلف غايتها، لكنها تزيح الغبار عن الاستنتاجات الهلامية التي روجتها الأنظمة في ظل نظام القطبية الواحدة و التي مفاذها أننا وصلنا لنهاية التاريخ أو بعبارة أخرى انتهى زمن التطاحن و الصراع الايديولوجي و لتنم البشرية بأمن و سلام فلا حاجة لها بعد اليوم للضجيج و الصراخ.لكن وباء كورونا عرى و فضح كل هذه التراهات و بشكل تدريجي، حيث استغلت الأ ......





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