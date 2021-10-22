2021/10/22 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الاله النائلي، اليوم الجمعة، مديريات المؤسسة بتقديم قوائم بعوائل الشهداء المستحقة بدل الوحدة السكنية.وبينت، أن “رئيس المؤسسة تبنى هذا الموضوع -توزيع البدل النقدي- بعد الانتظار الطويل بسبب الظروف المالية في السنوات السابقة، فضلاً عن قلة تخصيص الاراضي بالمحافظات، مما دعى الى تبنيه والامضاء به، علماً سيتم …

ظهرت المقالة رئيس مؤسسة الشهداء يوجه بتقديم قوائم بعوائل الشهداء المستحقة بدل الوحدة السكنية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مؤسسة الشهداء يوجه بتقديم قوائم بعوائل الشهداء المستحقة بدل الوحدة السكنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مؤسسة الشهداء يوجه بتقديم قوائم بعوائل الشهداء المستحقة بدل الوحدة السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).