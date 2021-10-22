سلالة جديدة من دلتا كورونا تظهر وإصابات ترتفع.. ما الذي حدث؟

2021/10/22 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلالة كورونا الجديدة “إيه واي 4.2” هي طفرة جديدة من سلالة دلتا قيد التحقيق في المملكة المتحدة، وهناك مخاوف من أنها يمكن أن تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال، وذلك وفقا لتقرير في شبكة سي إن بي سي (CNBC).

ومع ذلك لا يزال هناك العديد من الأمور غير المعلومة حول هذه السلالة (تسمى أيضا متحور ومتغير وسلالة فرعية جديدة من دلتا)، ولم يطلق عليها اسم “المتحور المثير للقلق” حتى الآن.

وقال مسؤولو الصحة في حكومة المملكة المتحدة إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الطفرة تشكل خطرا أكبر على الصحة العامة من متغير دلتا، والذي يعد في حد ذاته أكثر عدوى من سلالة “كوفيد-19” الأصلية، وسلالة ألفا.

لكنهم قالوا إنهم يراقبون الطفرة عن كثب، فهي تمثل الآن 6% من حالات “كوفيد-19” بالمملكة المتحدة التي تم تسلسلها وراثيا في وقت تتزايد فيه الإصابات في البلاد بسرعة.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تقريرا قالت فيه “لوحظ أن سلالة دلتا فرعية تم تحديدها مؤخرا على أنها AY.4.2 تتوسع في إنجلترا”.



وقالت الوكالة إنها تراقب النوع الفرعي، الذي يتضمن طفرات في بروتين السنبلة Spike: “إيه 222 في” (A222V) و”واي 145 إتش” (Y145H)، وهذا البروتين يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا.

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