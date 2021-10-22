2021/10/22 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، في الرياض، الأمير عبد العزيز بن طلال، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي ان مخيف يرافقه وفد من القطاع المصرفي العراقي.

واضاف البيان، أن الطرفين ناقشا أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين العراق والسعودية.

يذكر أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) يعمل كمنظمة إقليمية تنموية مانحة، تدعم وتشجع الابتكار في مجالات التنمية البشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).