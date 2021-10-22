السجن 20 عاما لرجل أدين في 34 قضية اغتصاب في باريس

2021/10/22 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء الفرنسي بالسجن 20 عاما على رب عائلة في سن السادسة والأربعين لإدانته بأكثر من ثلاثين عملية اغتصاب ومحاولة اغتصاب واعتداء جنسي في غابة بضاحية باريس.

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