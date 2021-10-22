2021/10/22 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يونس محمود يحدد موعد بدء مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني » وكالة الأنباء العراقية

رياضة

اليوم, 19:59

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود يحدد موعد بدء مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود يحدد موعد بدء مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).