مجلس الامن الدولي يعلق على نتائج الانتخابات العراقية وتشكيل الحكومة

2021/10/22 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الدولي يهنئ الشعب العراقي والحكومة بمناسبة الانتخابات الأخيرة.

مجلس الأمن يجدد دعمه لحكومة العراق والتزامه باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

مجلس الأمن يتطلع إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي ومطالبه بترسيخ الديمقراطية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

يتبع..

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