مقتل وإصابة 3 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في تلعفر

2021/10/22 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة تلعفر، الجمعة، مقتل اثنين من رعاة الأغنام وجرح اخر إثر انفجار عبوة ناسفة في تلعفر.

وقال مدير قسم شرطة تلعفر العميد طه عابد سعدون في بيان اليوم، (22 تشرين الاول 2021)، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت في أطراف مدينة تلعفر وأدى الانفجار إلى استشهاد اثنين من رعاة الاغنام وجرح آخر"، مبينا أن "أعمار الشهداء تقريبا 7 سنوات".

إلى ذلك أفاد مدير مستشفى تلعفر العام الدكتور جعفر محسن، بان "قسم الطوارئ في المستشفى استقبل جثماني شهيدين وجريحا واحدا نتيجة انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف محسن، ان "الشهداء يعملون في رعي المواشي في الأماكن المفتوحة والانفجار حصل أثناء رعيهم قبل وقت المغرب من اليوم الجمعة".

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