"التأمينات" السعودية تُدخل تعديلات على لائحة تسجيل واشتراكات العمالة

2021/10/22 | 20:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أقر محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إدخال تعديلات على لائحة تسجيل واشتراكات العمالة في المملكة.وتضمن قرار الجدعان، المنشور اليوم الجمعة، في الجريدة الرسمية "أم القرى"، …

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