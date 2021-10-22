2021/10/22 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حذر تقرير نُشر في مجلة "لانسيت" الطبية من تأثير المناخ على صحة الانسان بـ"رمز أحمر".واكد التقرير، ان الجفاف، سيؤثر على الغذاء بشكل كبير، فضلا عن انتشار امراض بشكل واسع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تتسبب بالخطر على الانسان، مثل الملاريا والكوليرا.واشار التقرير الى تأثر 51 مليون انسان على 84 كارثة، في عام 2020 مثل ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق وغيرها.وشدد على ضرورة اجراء التغيير في التعامل مع التغيير المناخي، الذي ثبت تأثيره على صحة الانسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ"رمز أحمر".. تحذير من تغير المناخ هذا ما يسببه لصحة الإنسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ"رمز أحمر".. تحذير من تغير المناخ هذا ما يسببه لصحة الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).