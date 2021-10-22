بالتعاون مع محافظة ميسان … إقامة ورشة عمل حول توطين اهداف التنمية المستدامة

2021/10/22 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أقيم في محافظة ميسان ورشة عمل حول توطين أهداف التنمية المستدامة : من الأجندة العالمية إلى الإجراءات المحلية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع وزارة التخطيط ومحافظة ميسان".وتضمن جدول اعمال الورشة عدة محاور منها :- مناقشة مؤشرات التنمية ضمن أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واهدافها من منظور التوطين وتحديد أولويات الأهداف والممارسات الجيدة وتقديم شرح عن التوطين وسبب أهميته على المستوى المحلي لمحافظة ميسان ، كذلك تضمنت الورشة تقديم الملاحظات المهمة وتثبيتها من قبل المحافظ وفريق المحافظة للتنمية المستدامة فيما يخص الاهداف والمشاكل الرئيسية التي تواجهها المحافظة واهمها موضوع نقل الصلاحيات والاستحقاقات المالية".وأكد المحافظ بأن جميع أهداف التنمية المستدامة وتوجهاتها تمثل انطلاقة حقيقية لتحقيق العيشِ الكريم للمواطنين"./انتهى س

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