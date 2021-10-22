مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً حول انتخابات العراق

2021/10/22 | 20:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بياناً بشأن نجاح الانتخابات المبكرة في العراق.وقال بيان لمجلس الأمن تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “هنأ أعضاء مجلس الأمن الشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات الاخيرة التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر الجاري، حيث رحب أعضاء المجلس بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة …

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