تحية الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس حزب السنديانة الحمراء - حنا غريب

2021/10/22 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنا_غريب سبعة وتسعون عاماً مضت على تأسيس حزب السنديانة الحمراء في ذاك الاجتماع التاريخي في بلدة الحدث يوم 24 تشرين الأول عام 1924.



سبعة وتسعون عاماً من النضال والكفاح والمقاومة خاضها حزبنا ضد المشاريع الامبريالية والصهيونية والرجعية، دفاعاً عن شعبنا وكرامته الوطنية ومن أجل تحرره الوطني والاجتماعي،على طريق بناء الاشتراكية.



تضحيات كبيرة قدمها الحزب طيلة هذا التاريخ المجيد، لها في هذه الذكرى تحية ......





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