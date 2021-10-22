الصحة العالمية تعلق حول الاستخدام المتزامن للقاحين ضد الإنفلونزا وكورونا

2021/10/22 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الاستخدام المتزامن للقاحين ضد الإنفلونزا و”كوفيد – 19″ أمر آمن.

مدير إدارة الاستعداد للعدوى الخطيرة في منظمة الصحة العالمية، سلفي بريان، في مقابلة مع برنامج “العلم في 5 دقائق” الذي تبثه المنظمة، أجابت على سؤال عما إذا كان من الآمن استخدام اللقاحين في وقت واحد، قالت إن “هناك بضع دراسات أكدت ذلك.



لكن من الضروري أولا استشارة الطبيب بشأن وجود موانع لتلقي اللقاحين”.

وبشأن اختلاف أعراض الإنفلونزا عن أعراض “كوفيد – 19″، بينت أن “أعراض الإنفلونزا هي الحمى والصداع وآلام في العضلات، فضلا عن سيلان الأنف والسعال.



وأعادت إلى الأذهان أنه تظهر في حال الإصابة بـCOVID-19، الأعراض نفسها، لكن يضاف إليها نقص الرائحة والتذوق.



ويواجه الكثير من الناس، وخاصة الشباب، أعراضا محددة خاصة بـCOVID-19” وأوضحت أنه تكون في الوقت نفسه أحيانا هناك أعراض نادرة لكلا المرضين، ويتوقف ذلك على “قوة المناعة”.

وحسب الخبيرة، فإن المسنين، وكذلك المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والأورام الخبيثة وأمراض والقلب والأوعية الدموية، هم الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، شأنهم شأن المصابين بـ”كوفيد – 19″.



لكن النساء الحوامل والأطفال الصغار هم أكثر عرضة للإصابة بأنواع خطيرة من الإنفلونزا.

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