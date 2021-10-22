درجال ورئيس الاتحاد الدولي يبحثان ملف عودة العراق لاستضافة المباريات الدولية

2021/10/22 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع بحث وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الجمعة، مع رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية واستضافة المباريات الرسمية عليها.وقال مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، المتواجد حاليا في قطر لحضور نهائي كأس امير قطر بين السد والريان عقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لحسم ملف استضافة العراق للمباريات الدولية على إرضه ورفع الحظر عن الملاعب العراقية فضلا عن توجيه دعوة رسمية لزيارة البصرة في الوقت الذي يختاره رئيس الاتحاد الدولي مع تقديم شرح واف عن الملاعب والبنى التحتية الرياضية الحديثة في العراق ورغبة الجماهير الرياضية بتواجد السيد انفانتنيو في البصرة". وأضاف، أن "الاجتماع اتسم بالروح الودية وتفاعل رئيس الاتحاد الدولي مع المطالب المشروعة للعراق وتفهمه اهمية رفع الحظر عن الملاعب العراقية ومردودها الايجابي للجماهير العراقية التي وصفها بالرائعة".

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