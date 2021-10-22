2021/10/22 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال يبحث مع رئيس الفيفا ملف عودة العراق لاستضافة المباريات الدولية على أرضه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يبحث مع رئيس الفيفا ملف عودة العراق لاستضافة المباريات الدولية على أرضه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يبحث مع رئيس الفيفا ملف عودة العراق لاستضافة المباريات الدولية على أرضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).