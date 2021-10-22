القلق والاكتئاب تضاعفا خلال جائحة كورونا.. إليك 5 نصائح للتخفيف من قلقك هذا الخريف

2021/10/22 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد أن تتخلص من توترك؟ إليك بعض النصائح التي تقدمها خبيرة إدارة التوتر، الدكتورة سينثيا أكريل.

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