2021/10/22 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، يونس محمود، اليوم الجمعة، يونس محمود يتحدث عن تغييرات في الكادر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي.

وقال محمود في تصريح متلفز، إنه تحدث "شخصياً مع لاعب المنتخب الوطني جستن ميرام"، مبينا وجود قناعة بعدوله عن قرار الاعتزال والعودة للمنتخب الوطني". وأضاف: كان هناك خطأ في إيصال معلومات غير دقيقة عن جستن ميرام"، لافتا الى إن "مدرب المنتخب الوطني أدفوكات سلمه قائمة تضم 7 لاعبين من الدوري لاستدعائهم للمنتخب الوطني وهو أمر جيد". وتابع محمود، أن مهمته الرسمية "مع المنتخب الوطني ستبدأ من المباراة المقبلة للمنتخب امام سوريا ضمن تصفيات كأس العالم في قطر".ونفى محمود وجود خلاف مع باسل كوركيس، موضحا أن "قرار ابعاده اتخذ قبل الذهاب مع المنتخب الوطني لخوض مباريات التصفيات". وكشف عن وجود "نية لإجراء العديد من التغييرات في طواقم المنتخب الوطني، وهي من صلاحياتي وحقي كمشرف للمنتخب الوطني أن اختار الكادر الذي ننسجم معه".وحول ما أثير من احاديث حول حجز غرفة لتحويلها الى مقهى، نفى محمود هذه الاحاديث بالقول، إنها ستكون غرفة للاستراحة لا غير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود يتحدث عن تغييرات في الكادر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود يتحدث عن تغييرات في الكادر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).