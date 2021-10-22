أكمال محاور تعزيز أمن مواقع ستراتيجية في نفط خانه بديالى

2021/10/22 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة/ نينا / أكملت قوات الحشد الشعبي محاور تعزيز أمن مواقع ستراتيجية في محيط نفط خانه في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مفارز الجهد الهندسي في الحشد الشعبي أنتهت من محاور تعزيز الخطوط الدفاعية لنقاط المرابطة المنتشرة في محيط نفط خانة شمال شرق بعقوبة من اجل مواجهة اي محاولة لتنظيم داعش الارهابي .واضاف ان الحشد الشعبي تمكن من أحباط عدة هجمات ارهابية خلال العام الجاري في نفط خانة .مؤكدا ان جهود الحشد الشعبي تاتي في اطار تعزيز امن مواقع ستراتيجية”./انتهى

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