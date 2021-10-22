بالتراضي...ادارة الميناء تنهي تعاقدها مع المدرب قصي منير وكادره المساعد

2021/10/22 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ قررت ادارة نادي الميناء باجتماعها انهاء التعاقد مع المدرب قصي منير و كادره المساعد بالتراضي بسبب النتائج السلبية للفريق في الدوري الممتاز .وذكرت ادارة النادي في بيان : انهاكلفت المدرب المساعد احسان هادي لقيادة الفريق في مباريات الدوري لحين تسمية مدرب جديد.وقدمت الادارة شكرها للمدرب قصي منير وكادره خلال فترة قيادته للفريق متمنية له ولكادره التوفيق في مسيرتهم التدريبية./ انتهى

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