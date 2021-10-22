2021/10/22 | 20:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع داخل مدرسة في النجف.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقها سيطرت من الوهلة الأولى على حادث حريق اندلع داخل كافتيريا داخل مدرسة (بانيقيا الاهلية) في منطقة حي السلام في محافظة النجف”.وأضافت، أن “فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت …

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