2021/10/22 | 20:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت مديرية شرطة تلعفر، اليوم الجمعة، استشهاد اثنين من رعاة الأغنام إثر انفجار مخلف حربي لداعش في تلعفر.وقال مدير قسم شرطة تلعفر العميد طه عابد سعدون في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش انفجرت في أطراف مدينة تلعفر وأدى الانفجار إلى استشهاد اثنين من …

ظهرت المقالة مقتل اثنين من رعاة الأغنام إثر انفجار مخلف حربي لداعش في تلعفر أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل اثنين من رعاة الأغنام إثر انفجار مخلف حربي لداعش في تلعفر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل اثنين من رعاة الأغنام إثر انفجار مخلف حربي لداعش في تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).