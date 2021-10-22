2021/10/22 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال نجم هوليوود أليك بالدوين، اليوم الجمعة، إن “قلبي انفطر” بعد وفاة مصورة سينمائية عندما ضغط على زناد مسدس من المفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير في نيو مكسيكو أمس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوّل تعليق للممثل أليك بالدوين بعد حادثة اطلاق النار: “قلبي انفطر” المركز الخبري الوطني.

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