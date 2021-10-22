2021/10/22 | 20:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الأمريكية تطوّق موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/22 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الأمريكية تطوّق موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الأمريكية تطوّق موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).