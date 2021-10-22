حسن حنفي فيلسوف اليسار والنوايا الحسنة - سامح عسكر

2021/10/22 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر توفي أمس الفيلسوف المصري "د حسن حنفي" وحيث كان صديقي على الفيس بوك ومتابع جيد لمقالاته وجدت من حضرته ميلا للتفاعل الاجتماعي في فضاء الإنترنت كأي باحث عن الحقيقة..وهي فضيلة لم يكتسبها بعد فلاسفة آخرون كمراد وهبة مثلا، مما يدل على حرص منه – رحمه الله – على الاشتباك مع الحقائق المادية إما لتأكيد فلسفته وتصوره للحياة وإما بحثا عن حقيقة غائبة مثّلت لديه فراغا وظل يبحث عنها بين ثنايا الكتب بلا فائدة...< ......





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