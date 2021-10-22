تحذيرات من

2021/10/22 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانضم المبعوث الأميركي روبرت مالي إلى نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اجتماعات تستضيفها باريس، في ما وصفته وزارة الخارجية الفرنسية بـ"توقيت حرج" بالنسبة لمساعي إنقاذ الاتفاق.

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