2021/10/22 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي اطلاق استمارة التوظيف الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة وديوان الرقابة المالية .اللهيبي اشار الى ان مجلس الخدمة وافق خلال جلسته السادسة والعشرون على اطلاق استمارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما حقيقة إطلاق استمارة التوظيف الخاصة بمجلس الدولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة إطلاق استمارة التوظيف الخاصة بمجلس الدولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة إطلاق استمارة التوظيف الخاصة بمجلس الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).