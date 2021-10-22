مجلس الأمن يثني على “يونامي” لتقديم الدعم الفني لمفوضية الانتخابات

2021/10/22 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا، وأثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتقديمها الدعم الفني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة يوم الاقتراع الذي طلبته الحكومة العراقية لتعزيز العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية، ورحبوا وفق البيان بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى لمراقبة الانتخابات، لا سيما بعثة الرصد الانتخابي الطويلة الأمد التابعة للاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات المحلية وغيرها، وجددوا دعوتهم الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف ذات العلاقة للتحلي بالصبر والالتزام بالجدول الزمني الانتخابي.



وشددوا على أن أي خلافات انتخابية قد تنشأ يجب حلها سلمياً من خلال الطرق القانونية المعمول بها.

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