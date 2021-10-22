مجلس الأمن الدولي يهنئ شعب العراق وحكومته بنجاح الانتخابات التشريعية

2021/10/22 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ أعضاء مجلس الأمن الشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر الجاري.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة، وجددوا في بيان دعم حكومة العراق والالتزام باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وأعربوا عن تطلعهم إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي ومطالبه بترسيخ الديمقراطية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وأثنوا على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية.



كما أثنوا على حكومة العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف في يوم الاقتراع.

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