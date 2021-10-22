إليك ما نعرفه حتى اللحظة عن مقتل مصورة بمقذوف أطلقه الممثل أليك بالدوين

2021/10/22 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث مأساوي في موقع تصوير الفيلم الغربي “Rust”، في نيو مكسيكو.فوفقًا لمكتب عمدة مقاطعة سانتا في، تلقوا اتصالًا قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل بالتوقيت المحلي للتوجه إلى موقع التصوير في مزرعة بونانزا كريك، إثر تلقي الشرطة بلاغًا بإطلاق نار في الموقع.

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