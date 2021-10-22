2021/10/22 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق المعرض الدولي للكتاب تحت شعار النجف حضارة وكتاب 200 دار نشر وجلسات ثقافية وحضور كبير النجف – حمدي العطار إنطلقت في محافظة النجف وقائع معرض النجف الدولي للكتاب الذي افتتح يوم الاربعاء الماضي تحت شعار (النجف حضارة وكتاب) وسط حضور جماهيري كبير، وبدأت فعاليات المعرض بدورته الاولى بأرض المعارض.ويتضمن فضلا عن عرض وبيع […]

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