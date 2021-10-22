2021/10/22 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارة يرصد قصة طفلة مصابة بالتوحّد قطرات ماء..وثائقي تحصد بطلته جائزة أفضل ممثلة بغداد.ياسين ياس من بين الافلام المشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة في مدينة الموصل والذي اختتمت فعالياته مؤخرا فيلم ( قطرات ماء )الذي يتحدث عن الاطفال المصابين بالتوحد ومعاناة العائلة و الذي نال جائزة أفضل تمثيل والتي ذهبت إلى الممثلة سلوى الخياط […]

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