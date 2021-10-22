2021/10/22 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أليسا في حفلها الأول ببغداد بغد اد – الزمان وصلت المطربة اللبنانية اليسا الى بغداد الخميس الماضي استعدادا لاحياء حفلها الاول في بغداد مساء امس الجمعة ، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فديو عن وصولها الى مقر اقامتها في فندق الرشيد ، ونشرت اليسا تغريدة على حسابها على تويتر قائلة (اخيرا ببغداد العظيمة) مع صورة من […]

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