2021/10/22 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حصلت شركة “The Boring Company” على موافقة مفوضو مقاطعة كلارك، لتوسيع نفق في لاس فيجاس، ليغطي أجزاء أكثر من المدينة الأمريكية.وقالت وكالة أنباء “بلومبرج إن هذه الخطوة تساهم فى توفير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نفق فيجاس”…”إيلون ماسك” يربح من تحت الأرض المركز الخبري الوطني.

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